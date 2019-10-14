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TÜİK - Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül’de yüzde 1.59 arttı
Tarım ürünleri üretici fiyatları (Tarım - ÜFE), Eylül ayında aylık yüzde 1.59 ve yıllık yüzde 17.27 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Eylül ayında bir önceki aya...
EKONOMİ 14.10.2019, 11:17
Tarım ürünleri üretici fiyatları (Tarım - ÜFE), Eylül ayında aylık yüzde 1.59 ve yıllık yüzde 17.27 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.59, yılın ilk dokuz ayında yüzde 9.77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22.53 arttı.
TÜİK verilerine göre:
Tarım ve avcılık ürünleri bir önceki aya göre yüzde 1.66 ve balıkçılıkta yüzde 1.95 artarken, ormancılık ürünleri yüzde 1.91 azaldı.
Ana gruplardaki aylık değişimler, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8.85 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.04 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.41 düşüş oldu.
Alt tarım gruplarından; tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 4.92, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler yüzde 3.16, çeltik yüzde 2.73 ve canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0.30 arttı, canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 0.74 azaldı.
Eylül’de endekste kapsanan 84 maddeden; iki madde bu ay endekse girerken, 39 maddenin fiyatlarında artış, 37 maddenin fiyatlarında azalış, altı maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı. (Grafik&Tablo)
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.59, yılın ilk dokuz ayında yüzde 9.77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22.53 arttı.
TÜİK verilerine göre:
Tarım ve avcılık ürünleri bir önceki aya göre yüzde 1.66 ve balıkçılıkta yüzde 1.95 artarken, ormancılık ürünleri yüzde 1.91 azaldı.
Ana gruplardaki aylık değişimler, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8.85 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.04 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.41 düşüş oldu.
Alt tarım gruplarından; tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 4.92, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler yüzde 3.16, çeltik yüzde 2.73 ve canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0.30 arttı, canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 0.74 azaldı.
Eylül’de endekste kapsanan 84 maddeden; iki madde bu ay endekse girerken, 39 maddenin fiyatlarında artış, 37 maddenin fiyatlarında azalış, altı maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı. (Grafik&Tablo)
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