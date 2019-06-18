İstanbul, 18 Haziran () – Sanayi üretim endeksi Nisan ayında, aylık bazda yüzde 1.1 ve yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı.
TÜİK-Sanayi üretimi Nisan’da yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı
İstanbul, 18 Haziran () – Sanayi üretim endeksi Nisan ayında, aylık bazda yüzde 1.1 ve yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı.
18 Haziran 2019 Salı 10:01
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