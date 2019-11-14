TÜİK - Sanayi üretimi aylık yüzde 3.2, yıllık yüzde 3.4 arttı (2)

Sanayi üretimi Eylül ayında, aylık bazda yüzde 3.2 ve yıllık bazda yüzde 3.4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7.5 , imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.4 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.4 azalırken, önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1.6 arttı. (Grafik)