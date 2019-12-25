TÜİK - Sağlık kuruluşlarında 89 bin ton tıbbi atık toplandı

Tıbbi atık istatistikleri kapsamında, 2018 yıl sonu itibarıyla faaliyette olan 1,550 sağlık kuruluşundan 89 bin 454 ton tıbbi atık toplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2018 yılında toplanan tıbbi atık miktarı bir önceki yıla göre yüzde 4.0 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, toplanan tıbbi atığın yüzde 92.3'ü sterilize edilerek depolama alanlarına, yüzde 7.7'si de yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edildi.

Sağlık kuruluşlarından toplanan 89 bin 454 ton tıbbi atığın yüzde 82.9'u 30 büyükşehirde toplandı. Toplam tıbbi atığın yüzde 25.1'i İstanbul, yüzde 7.6'sı Ankara ve yüzde 6.4'ü İzmir olmak üzere, yüzde 39.1'i bu üç büyükşehirde bulunan sağlık kuruluşlarından toplandı.

Tıbbi Atık İstatistikleri, 2016 yılı ve öncesinde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki büyük miktarda atık üreten sağlık kuruluşlarında (üniversite hastaneleri ve klinikleri, genel maksatlı hastaneler ve klinikleri, doğum hastaneleri ve klinikleri ile askeri hastaneler ve kliniklerinin tamamında) iki yılda bir uygulanan anket verilerine dayalı olarak yayımlandı.

2017 yılından itibaren ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı idari kayıtlarında yer alan sağlık kuruluşları (üniversite, doğum ve genel maksatlı hastaneler ile klinikleri) tıbbi atık verileri kullanılarak, Tıbbi Atık İstatistikleri hazırlanıyor ve yıllık olarak yayımlanıyor.