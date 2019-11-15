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TÜİK-Perakende satış hacmi Eylül'de yıllık yüzde 2.7 arttı
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Eylül ayında, yıllık bazda yüzde 2.7 ve aylık bazda yüzde 0.6 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı...
EKONOMİ 15.11.2019, 10:26
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Eylül ayında, yıllık bazda yüzde 2.7 ve aylık bazda yüzde 0.6 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4.4 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.0 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.7 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Eylül ayında yıllık bazda yüzde 11.2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.8 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Eylül'de aylık bazda, yüzde 1.2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.1 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.0 azaldı. (Grafik)
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4.4 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.0 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.7 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Eylül ayında yıllık bazda yüzde 11.2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.8 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Eylül'de aylık bazda, yüzde 1.2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.1 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.0 azaldı. (Grafik)
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