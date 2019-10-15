TÜİK- İşsizlik Temmuz döneminde yüzde 13.9'a yükseldi (2)

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişiye, işsizlik oranı da 3.1 puanlık artışla yüzde 13.9 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde tarım dışı işsizlik 3.6 puan artışla yüzde 16.5 düzeyine çıktı. Temmuz döneminde ayrıca, 15-24 yaş aralığını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 7.2 puan artışla yüzde 27.1’e, 15-64 yaş grubunda da 3.2 puan artışla yüzde 14.2’ye yükseldi.

TÜİK verilerine göre:

“İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 748 bin kişi azalarak 28 milyon 517 bin kişi, istihdam oranı ise 1.8 puanlık azalış ile yüzde 46.4 oldu.

“Temmuz döneminde, tarım sektöründe çalışan sayısı 130 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 618 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.8'i tarım, yüzde 19.6'sı sanayi, yüzde 5.5'i inşaat, yüzde 55.1'i hizmet sektöründe yer aldı.

“Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0.1 puan, hizmet sektörünün payı 1.2 puan artarken, inşaat sektörünün payı 1.4 puan azaldı.

“İşgücü, bir önceki yılın aynı dönemine göre 317 bin kişi artışla 33 milyon 113 bin kişiye yükselirken, işgücüne katılma oranı 0.2 puan düşüşle yüzde 53.8’e geriledi. Erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0.6 puan düşüşle yüzde 73.2’ye gerilerken, kadınların işgücüne katılma oranı 0.2 puan artışla yüzde 34.9’a yükseldi.

“Temmuz döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.7 puan artarak yüzde 36 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.0 puan artarak yüzde 23.2 oldu.

“Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 2 bin kişi artarak 27 milyon 993 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0.1 puan azalarak yüzde 45.5 oldu.

“Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 129 bin kişi artarak 4 milyon 677 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.3 puan artarak yüzde 14.3 oldu.

”Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0.1 puan artarak yüzde 53.1’e ulaştı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 67 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 16 bin, inşaat sektöründe 34 bin ve hizmet sektöründe 15 bin kişi azaldı.” (Tablo&Grafik)