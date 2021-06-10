TUİK İşsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre nisan ayında işsizlik yüzde 13,9 oldu.

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı Nisan ayında, aylık bazda 0.9 puanlık artış göstererek yüzde 13.9 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişiye yükseldi.

İstihdam edilenlerin sayısı ise 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0.4 puanlık azalış ile yüzde 44.2'ye geriledi.

Tarım dışı işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 1.3 puan yükselerek yüzde 16,2 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla yüzde 25.6, istihdam oranı 0.5 puanlık yükselişle yüzde 32 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.