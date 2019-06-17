TÜİK - İşsizlik Mart döneminde yüzde 14.1 düzeyine çıktı

İstanbul, 17 Haziran () - İşsizlik, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 4.0 puan artışla yüzde 14.1 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişiye çıktı.

