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TÜİK-İşsizlik Ağustos döneminde 2.9 puan artışla yüzde 14
Türkiye genelinde işsizlik, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 11.1 düzeyinden, yüzde 14'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde...
EKONOMİ 15.11.2019, 10:05
Türkiye genelinde işsizlik, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 11.1 düzeyinden, yüzde 14'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişiye yükseldi.
İşsizlik oranı 2.9 puanlık artış ile yüzde 14.0 düzeyine yükselirken, aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3.5 puanlık artış ile yüzde 16.7'ye çıktı.
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6.6 puanlık artış ile yüzde 27.4'e çıkarken, 15-64 yaş grubunda bu oran 2.9 puanlık artış ile yüzde 14.3 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişiye yükseldi.
İşsizlik oranı 2.9 puanlık artış ile yüzde 14.0 düzeyine yükselirken, aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3.5 puanlık artış ile yüzde 16.7'ye çıktı.
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6.6 puanlık artış ile yüzde 27.4'e çıkarken, 15-64 yaş grubunda bu oran 2.9 puanlık artış ile yüzde 14.3 olarak gerçekleşti.
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