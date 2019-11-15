TÜİK-İşsizlik Ağustos döneminde 2.9 puan artışla yüzde 14 (2)

Türkiye genelinde işsizlik, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 11.1 düzeyinden, yüzde 14'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişiye yükseldi.

İşsizlik oranı 2.9 puanlık artış ile yüzde 14.0 düzeyine yükselirken, aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3.5 puanlık artış ile yüzde 16.7'ye çıktı.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6.6 puanlık artış ile yüzde 27.4'e çıkarken, 15-64 yaş grubunda bu oran 2.9 puanlık artış ile yüzde 14.3 olarak gerçekleşti.

Buna göre, aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 789 bin kişi azalarak 28 milyon 529 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile yüzde 46.3 düzeyine geriledi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 94 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 695 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.6'sı tarım, yüzde 19.5'i sanayi, yüzde 5.5'i inşaat, yüzde 55.4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.2 puan, hizmet sektörünün payı 1.4 puan artarken inşaat sektörünün payı 1.6 puan azaldı. Sanayi sektörünün payında ise değişim olmadı.

İşgücü 191 bin kişi artarak 33 milyon 180 bin kişiye çıkarken, işgücüne katılma oranı 0.4 puanlık azalış ile yüzde 53.9'a geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.9 puanlık azalış ile yüzde 73.2, kadınlarda ise 0.1 puanlık artış ile yüzde 35,0 olarak gerçekleşti.

BU dönemde, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.1 puan artarak yüzde 36.1 düzeyine yükseldi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.3 puan artarak yüzde 23.4'e çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2019 yılı III. döneminde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4 artarak 4 milyon 612 bin kişiye çıktı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 66 bin kişi artarak 28 milyon 68 bin kişi olarak tahmin edildi ve istihdam oranı 0.1 puan artarak yüzde 45.6 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 18 bin kişi azalarak 4 milyon 642 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.1 puan azalarak yüzde 14.2 oldu. (Grafik)