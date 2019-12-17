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TÜİK – İpotekli konut satışları yıllık yüzde 724.8 arttı

Türkiye genelinde konut satışları Kasım’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54.4 artarak 138 bin 372 adede yükselirken, kredi faizlerindeki düşüşlerin etkisiyle ipotekli satışlardaki artış yüzde 724.8 oldu. Türkiye İstatistik...

EKONOMİ 17.12.2019, 10:12
TÜİK – İpotekli konut satışları yıllık yüzde 724.8 arttı
Türkiye genelinde konut satışları Kasım’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54.4 artarak 138 bin 372 adede yükselirken, kredi faizlerindeki düşüşlerin etkisiyle ipotekli satışlardaki artış yüzde 724.8 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) konut satış istatistikleri verilerine göre; Türkiye genelinde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 724.8 artarak 43 bin 911 adede yükseldi böylece toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 31.7 oldu. İpotekli satışlarda İstanbul yüzde 18.6’lik pay ve 8 bin 183 adetle ilk sırayı alırken,  toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 47.6 ile Ardahan oldu.
TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.8 artışla 48 bin 909 adete yükseldi ve toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35.3 oldu.
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83.3 artarak 89 bin 463 adet olurken, ikinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 494 konut satışı ve yüzde 17.4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63.2 oldu. Ankara 4 bin 423 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 538 konut satışı ile İzmir izledi.
Yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre Ekim’de yüzde 14.6 azalarak 3 bin 988’e geriledi. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1 bin 885 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 825 konut satışı ile Antalya, 218 konut satışı ile Ankara, 128 konut satışı ile Bursa ve 110 konut satışı ile Yalova izledi.
Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 575 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 500 konut ile İran, 300 konut ile Rusya Federasyonu, 216 konut ile Afganistan ve 174 konut ile Suudi Arabistan izledi. (Grafik)

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