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TÜİK - İnşaat maliyetleri Ekim’de yıllık yüzde 4.27 arttı
İnşaat maliyet endeksi (İME) Ekim ayında yıllık yüzde 4.27, aylık bazda da yüzde 0.07 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında malzeme endeksi aylık yüzde 0.40 düşerken, işçilik endeksi yüzde 1.09 arttı....
EKONOMİ 23.12.2019, 10:19
İnşaat maliyet endeksi (İME) Ekim ayında yıllık yüzde 4.27, aylık bazda da yüzde 0.07 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında malzeme endeksi aylık yüzde 0.40 düşerken, işçilik endeksi yüzde 1.09 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 3.43 düşerken, işçilik endeksi yüzde 25.38 yükseldi.
TÜİK verilerine göre;
Bina inşaatı maliyet endeksi, Ekim’de Eylül ayına göre yüzde 0.10, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5.53 arttı. Ekim’de geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 0.32, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2.03 düştü. Aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 0.98 ve yıllık yüzde 25.52 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Ekim ayında aylık yüzde 0.03 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0.22 arttı. Ekim’de geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 0.68 düşerken, işçilik endeksi yüzde 1.50 arttı. Ayrıca, Ekim’de geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 7.75 düşerken, işçilik endeksi yüzde 24.87 yükseldi. (Grafik ve Tablo)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında malzeme endeksi aylık yüzde 0.40 düşerken, işçilik endeksi yüzde 1.09 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 3.43 düşerken, işçilik endeksi yüzde 25.38 yükseldi.
TÜİK verilerine göre;
Bina inşaatı maliyet endeksi, Ekim’de Eylül ayına göre yüzde 0.10, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5.53 arttı. Ekim’de geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 0.32, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2.03 düştü. Aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 0.98 ve yıllık yüzde 25.52 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Ekim ayında aylık yüzde 0.03 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0.22 arttı. Ekim’de geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 0.68 düşerken, işçilik endeksi yüzde 1.50 arttı. Ayrıca, Ekim’de geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 7.75 düşerken, işçilik endeksi yüzde 24.87 yükseldi. (Grafik ve Tablo)
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