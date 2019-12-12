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TÜİK - İmalat sanayi işyerlerinde 22.9 milyon ton atık oluştu

İmalat sanayi işyerlerinde 2018 yılında 3.7 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 22.9 milyon ton atık oluştu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri verilerine göre, toplam atığın yüzde 57.3'ü...

EKONOMİ 12.12.2019, 10:11
TÜİK - İmalat sanayi işyerlerinde 22.9 milyon ton atık oluştu
İmalat sanayi işyerlerinde 2018 yılında 3.7 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 22.9 milyon ton atık oluştu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri verilerine göre, toplam atığın yüzde 57.3'ü satıldı ya da lisanslı atık bertaraf ve geri kazanım firmalarına gönderildi.
TÜİK verilerine göre atığın, yüzde 21'i de düzenli depolama tesislerinde depolandı, yüzde 9.2'si tesis bünyesinde geri kazanıldı, yüzde 5.5'i işyeri sahasında depolandı, yüzde 4.5'i belediye veya OSB yönetimleri tarafından toplandı, yüzde 2.0'si beraber yakma (ko-insinerasyon) ya da yakma tesislerinde yakıldı, yüzde 0.5'i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.
Toplam atığın yüzde 71.2'sini, çekilen suyun yüzde 80.4'ünü ve deşarj edilen atıksuyun yüzde 83.2'sini ana metal ve kimyasal ürünleri üreten sektörlerin oluşturduğu tespit edildi.
Yerel birimlerinde 50 ve üzeri çalışanı olan imalat sanayi işyerine uygulanan anket sonuçlarına göre, 2018 yılında işyerleri tarafından 2.9 milyar metreküp su çekildi.
Çekilen suyun yüzde 71.2'si denizden, yüzde 15.5'i kaynak ve kuyudan, yüzde 4.8'si organize sanayi bölgesi (OSB) şebekesinden, yüzde 3.6'sı barajdan, yüzde 1.5'i şehir şebekesinden, yüzde 1.4'ü akarsudan ve yüzde 2'si diğer su kaynaklarından temin edildi. Çekilen suyun yüzde 76'sı soğutma suyu olarak kullanıldı.
İşyerleri tarafından 2018 yılında toplam 2.4 milyar metreküp atıksu deşarj edildi. Deşarj edilen atıksuyun yüzde 80.8'inin soğutma suyu olduğu tespit edildi. Toplam atıksuyun yüzde 81.3'ü denize, yüzde 6.8'i akarsuya, yüzde 6.8'i OSB kanalizasyonuna, yüzde 2.6'sı şehir kanalizasyonuna, yüzde 2.5'i ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.
Alıcı ortamlara deşarj edilen 2 milyar metreküp soğutma suyunun yüzde 1.1'i arıtılırken, soğutma suyu haricinde deşarj edilen 466 milyon metreküpatıksuyun ise yüzde 54.6'sı arıtıldı. (Tablo)

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