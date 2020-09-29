TÜİK Eylül 2020 Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 85,9 iken, Eylül ayında %3,1 oranında artarak 88,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre;

Tüketici güven endeksi Eylül 2020 haber bülteninde gerçekleştirilen güncelleme ekonomik güven endeksine de yansıtılmıştır. Ayrıntılı metodolojik bilgiye bülten ekinde verilen "Ekonomik güven endeksinde yapılan ana revizyona ilişkin metodolojik doküman" dosyasından ulaşılabilir.

Ekonomik güven endeksi 88,5 oldu

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 85,9 iken, Eylül ayında %3,1 oranında artarak 88,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında %3,2 oranında artarak 82,0 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %0,5 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,4 oranında artarak 74,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında %1,5 oranında azalarak 93,5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %2,0 oranında azalarak 83,3 değerini aldı.

Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan ekonomik güven endeksi ise Eylül ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında arttı; Ağustos ayında 85,9 olan endeks, Eylül ayında 88,6 oldu.

Ekonomik güven endeksi, Eylül 2020

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Eylül 2020





Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 28 Ekim 2020'dir.