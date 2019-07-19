TÜİK - Ar-Ge harcamaları 2018’de 13 milyar liraya yükseldi

İstanbul, 19 Temmuz () – Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre Türkiye’de Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları için yapılan harcama 2018’de, bir önceki yıla göre yüzde 21.6 artışla 10 milyar 710 milyon lira düzeyinden 13 milyar 24 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Ofisi (TÜİK) verilerine göre, 2018’de 13 milyar 24 milyon lira olan Ar-Ge faaliyetlerine yönelik harcamaların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki oranı yüzde 0.35 ve merkezli yönetim bütçe harcamaları içindeki payı da yüzde 1.4 olarak hesaplandı.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre de 2019 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği, 2018 yılındaki 12 milyar 950 milyon lira düzeyinden 15 milyar 597 milyon liraya yükseldi.

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı da 2017 yılındaki 2 milyar 871 milyon lira düzeyinden 2018’de 4 milyar 599 milyon liraya ulaştı.

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri, sosyo-ekonomik hedeflere göre (Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması /NABS) sınıflandırıldığında, 2019 yılı için en çok ödenek yüzde 40.4 ile Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen genel bilgi gelişimi için tahsis edildi. Bunu yüzde 34.4 ile savunma, yüzde 6.8 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 4.3 ile diğer kaynaklardan finanse edilen genel bilgi gelişimi ve yüzde 4.0 ile eğitim takip etti. (Grafik)