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TÜİK 2019 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçlarını yayınladı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçlarını yayımladı. Bu kapsamda TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre; En yüksek gelir TR1 (İstanbul) İBBS 1. Düzey bölgesinde oluştu.

EKONOMİ 11.09.2020, 12:48 Murat Aydın
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TÜİK 2019 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçlarını yayınladı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçlarını yayımladı. Bu kapsamda TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre; En yüksek gelir TR1 (İstanbul) İBBS 1. Düzey bölgesinde oluştu.
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2019 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2018 yılını referans almaktadır. Gelir hesaplamalarında, hanehalkı gelirleri hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülmektedir.
Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2019 yılında 28 bin 522 TL iken, İBBS 1. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge, 40 bin 749 TL ile TR1 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 32 bin 384 TL ile TR5 (Batı Anadolu) bölgesi ve 30 bin 337 TL ile TR3 (Ege) bölgesi izledi.

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri (TL), İBBS 1. Düzey, 2010-2019
http://www.tuik.gov.tr/hb/412/kapak/33821_img_1_412_11.09.2020-89347032.jpg

En düşük gelir TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) İBBS 2. Düzey bölgesinde gerçekleşti

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgesi, 40 bin 749 TL ile TR10 olarak adlandırılan İstanbul bölgesi oldu. En düşük ise 13 bin 441 TL ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri (TL), İBBS 2. Düzey, 2019

http://www.tuik.gov.tr/hb/412/kapak/33821_img_2_412_11.09.202025898979.jpg

Gelir eşitsizliği en az TR4 (Doğu Marmara) İBBS 1. Düzey bölgesinde gerçekleşti


P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalmaktadır.


Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, P80/P20 oranı en düşük 4,6 ile İBBS 1. Düzey bölgesi TR4 (Doğu Marmara) olurken bu bölgeyi 5,5 ile TR8 (Batı Karadeniz), 5,6 ile TR7 (Orta Anadolu) ve TRB (Ortadoğu Anadolu) bölgeleri izlemiştir.


P80/P20 oranı en yüksek İBBS 1. Düzey bölgesi 7,8 ile TR1 (İstanbul) bölgesi olurken, bu bölgeyi 6,7 ile TR6 (Akdeniz) ve 6,6 ile TR2 (Batı Marmara) bölgeleri izlemiştir.


Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre P80/P20 oranı, İBBS 1. Düzey, 2010-2019
http://www.tuik.gov.tr/hb/412/kapak/33821_img_3_412_11.09.2020-699501505.jpg

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) İBBS 2. Düzey bölgesinde gelir eşitsizliği en az oldu


Son yapılan araştırma sonuçlarına göre P80/P20 oranı Türkiye'de 7,4 iken, bu değerin en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri; 4,2 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), 4,3 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) ve 4,5 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) oldu.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 7,8 ile TR10 (İstanbul), 6,8 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), 6,6 ile TR62 (Adana, Mersin) ve TR22 (Balıkesir, Çanakkale) oldu.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre P80/P20 oranı, İBBS 2. Düzey, 2019

http://www.tuik.gov.tr/hb/412/kapak/33821_img_4_412_11.09.202011486774.jpg
Göreli yoksulluk oranı en düşük TR4 (Doğu Marmara) İBBS 1. Düzey bölgesinde oldu


Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu İBBS 1. Düzey bölgeleri; %13,3 ile TR6 (Akdeniz), %12,9 ile TR2 (Batı Marmara) ve %11,9 ile TRA (Kuzeydoğu Anadolu) oldu.


Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu İBBS 1. Düzey bölgeleri ise %8,4 ile TR4 (Doğu Marmara), %9,9 ile TR7 (Orta Anadolu) ve %10,5 ile TR3 (Ege) şeklinde sıralandı.


Medyan gelirin yüzde 50'si temelinde göreli yoksulluk oranı (%), İBBS 1. Düzey, 2010-2019

http://www.tuik.gov.tr/hb/412/kapak/33821_img_5_412_11.09.2020-1215707290.jpg

Göreli yoksulluk oranı en düşük TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde gerçekleşti
Her İBBS 2. Düzey bölgesi için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %15,0 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), %14,0 ile TR62 (Adana, Mersin) ve %13,3 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) oldu.
Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise %4,6 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), %5,8 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve %8,0 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) olarak hesaplandı.
Medyan gelirin yüzde 50'si temelinde göreli yoksulluk oranı (%), İBBS 2. Düzey, 2019

http://www.tuik.gov.tr/hb/412/kapak/33821_img_6_412_11.09.2020-1662127750.jpg

#yaşam #bölgesel #gelirsonuçları #tuik #Türkiye İstatistik Kurumu #Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları
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