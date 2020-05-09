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TÜGİAD'dan 9 Mayıs Avrupa Günü Mesajı

Türkiye Genç İŞ Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu “Ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi. TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle yayınladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

EKONOMİ 09.05.2020, 17:35 Murat Aydın
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TÜGİAD'dan 9 Mayıs Avrupa Günü Mesajı

Türkiye Genç İŞ Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu “Ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi. TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle yayınladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

“Birlik, barış ve dayanışmayı temsil eden 9 Mayıs Avrupa Günü’nün başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm AB ülkelerinin ve AB üye adayı ülkelerin vatandaşlarına kutlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullanan Anıl Alirıza Şohoğlu “Günümüzden 70 yıl önce farklı kültürleri, farklı milletleri ve farklı dilleri aynı çatı altında buluşturma ve bir barış, istikrar projesi olarak başlayan Avrupa Birliği düşüncesinin günümüzde de hedefinden sapmadan ilerlemesi dileğimizdir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık statüsünün tescil edildiği 1999 yılından günümüze, 9 Mayıs Avrupa Günü’nü tüm Avrupa halkları ile birlikte kutluyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. TÜGİAD olarak yurt dışında yıllardır mücadelesini sürdürdüğümüz, Türkiye'nin AB üyeliği hedefimizden vazgeçmiyoruz ve ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.”

Türkiye’nin AB üyeliğinin istikrar ve ilham kaynağı olacağına inanıyorum

TÜGİAD Başkanı olarak, Türkiye’nin stratejik hedefi olan AB üyeliğine henüz kabul edilmemiş olsa da Avrupa Birliği’nin genç girişimcilerinin Türkiye ve TÜGİAD tarafından temsil edildiğine vurgu yapan Anıl Alirıza Şohoğlu “Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu YES’in Başkanlığının içinde bulunduğumuz dönemde; Başkan Yardımcımız Gürkan Yıldırım’ın Avrupa’nın genç girişimcilerini çatısı altında toplayan Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu YES’in Başkanlığı’nı yürüttüğünü bu mutlu gün vesilesi ile tekrar hatırlatmaktan mutluluk duymaktayım. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi temel kurucu değerleri, ekonomik ve sosyal kalkınmayla birlikte güvence altına alan AB, dünyada birçok ülke açısından ilham kaynağı olmuştur. Er veya geç gerçekleşecek olan Türkiye’nin AB üyeliğinin, ülkemizin içinde bulunduğu bölge için de istikrar ve ilham kaynağı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın Türkiye’ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı var

“Geçirdiğimiz pandemi süreci ve yeni oluşmaya başlayan uluslararası konjektürde, Avrupa’nın Türkiye’ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu gözler önüne serilmiştir” açıklamasında bulunan Şohoğlu sözlerine şunları ekledi: “AB ve Türkiye ekonomik, sosyal, güvenlik gibi pek çok alanda birbirlerine güç katmaktadırlar. AB’nin dar görüşlü ulusal yaklaşımları geride bırakarak, kuruluş değerlerindeki Çeşitlilikte Birlik yaklaşımına değer vermesi, bu değeri tekrar öne çıkarması önem arz etmektedir. Bu düşünceler ile başta vatandaşlarımız olmak üzere bütün Avrupalıların Avrupa Günü'nü tebrik ediyor, tüm Kıta’da barış, huzur ve istikrara vesile olmasını diliyorum.”

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