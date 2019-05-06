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TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.74'e geriledi

İstanbul, 6 Mayıs () - Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Nisan'da 72.74'e geriledi. Denklemde reel efektif kurun azalışı,...

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.74'e geriledi

İstanbul, 6 Mayıs () - Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Nisan'da 72.74'e geriledi.
Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.
REK Eylül 2018'de gördüğü tarihi düşük düzey olan 62.50'den toparlanma devam ediyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre REK Eylül 2018'deki 62.50'den kademeleri olarak yükseldi.
Tarihi düşük düzeyini izleyen sekiz aylık dönemde REK Ocak'ta, Mart'ta ve Nisan'da geriledi. Kalan aylarda ise yükselişini sürdürdü. REK 2016 yılı boyunca 100 seviyesinin üzerinde kalmıştı. 
Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. (Tablo)

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