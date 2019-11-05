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TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ekim'de 76.90'a yükseldi
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru Eylül ayındaki 76.81 düzeyinden, Ekim'de 76.90 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası'nın verilerine göre, Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz...
EKONOMİ 05.11.2019, 15:00
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru Eylül ayındaki 76.81 düzeyinden, Ekim'de 76.90 düzeyine yükseldi.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru ise, Eylül ayındaki 81.53 düzeyinden, Ekim’de 81.32 düzeyine düştü.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Eylül'de 76.66'dan 76.81'e, Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Eylül'de 81.70'ten 81.53'e revize edildi.
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor. (Grafik - Tablo)
Merkez Bankası'nın verilerine göre, Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru ise, Eylül ayındaki 81.53 düzeyinden, Ekim’de 81.32 düzeyine düştü.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Eylül'de 76.66'dan 76.81'e, Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Eylül'de 81.70'ten 81.53'e revize edildi.
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor. (Grafik - Tablo)
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