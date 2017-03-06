TÜFE bazlı reefl efekif döviz kuru dipten döndü

İstanbul, 6 Mart () - Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Şubat ayında en düşük düzeyinden döndü.

Merkez Bankası verilerine göre, geçen Ocak ayında 87.66 ile tarihinin en düşük düzeyine inen TÜFE bazlı REK Şubat ayında hafif artışla 88.83 değerine yükseldi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. (Grafik)