TÜDEF / Vargı: Ülkemizde fındıkta da aracılar kazanıyor

Adem Yazıcı /Ankara, 31 Ağustos () - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, üreticinin, tüccar ve TMO'ya 9-10 liradan sattığı kabuklu fındığın kilosunu tüketicinin marketlerden 23 liraya aldığına dikkat çekerek, "Ülkemizde fındıkta da aracılar kazanıyor" dedi.

Vargı, "Arada iki misliden fazla bir kar var. Yine aynı 10 liralık fındık kavrulup ambalaja girince kilosu 60-70 liraya çıkıyor. Aradaki korkunç fark sebzede ve meyvede olduğu gibi aracıların cebine giriyor, ne üretici memnun ne de tüketici" diye ekledi.

Vargı, son birkaç haftadır tüketicilerin özellikle fındık fiyatlarının çok yükseldiği konusunda yoğun şikayetler aldıklarını belirirken, şunları söyledi:

"Fındık taban fiyatlarının açıklanmasından sonra piyasada fındık fiyatları konusunda bir araştırma yaptık.

"Üreticiden 9-10 liraya alınan bir kilo kabuklu dökme fındık, tüketiciye 23 liraya satılıyor.

"Aynı fındık, kabuğu kırıldığında ise natürel fındık olarak kilosu 46 liraya satılıyor.

"Tüketicinin en çok tükettiği kavrulmuş fındık ise bir kiloluk vakumlu ambalajda 60-70 lira arasında satılıyor.

"20 gramlık poşet ambalajda fındık alındığında ise kilosu 72.5 liraya çıkıyor.

"Bizim fiyat aldığımız firma halkımız tarafından Fiskobirlik olarak bilinen kuruluş.

"Bu fiyatlar da aslında tam gerçeği yansıtmıyor.

"Fiyatlar perakende de daha da yükseliyor.

"Kuruyemişçilere gidildiğinde bir kilo kavrulmuş açık fındık 65 lira ile 80 lira arasında satılıyor.

"Yarım kilo ambalajlı tuzsuz 'duble' kavrulmuş fındığın 42 lira fiyat aldığı zincir kuruyemiş firmaları da var.

"Bu da kavrulmuş duble fındığın kilosunun 84 liraya kadar çıktığını, yeni mahsul piyasaya girince, fiyatların düştüğünü gösteriyor.

"Şu anda piyasaya yeni ürün girdiği için fiyatlar düşmesine rağmen, ortalama perakende fiyatlar 60-65 lira arasında değişiyor."

"Fındığın firesi ve zaiyatı daha az"

Sinan Vargı, fındığın sebze ve meyvede olduğu gibi zayiatının olmadığını belirttiği açıklamasında, "Dökme fındıkta, domateste, sebze ve meyvede olduğu gibi nakliye sırasında yüzde 25'lik bir fire ve zaiyattan söz etmek mümkün değil. Nakliyesi daha kolay soğuk hava deposu gerektirmeyen bir üründen söz ediyoruz. Buna rağmen, kavrulmuş ambalajlı fındıkta kavrulma ve ambalajlama masraflarını da koyduğumuzda üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında 7-8 misli fark olması, fındıkta da diğer sebze ve meyvelerde olduğu gibi aracıların kazandığını ortaya koyuyor" dedi.

Dünya fındık üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de

TÜDEF Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, "Dünyada fındık üretiminin yüzde 70'ini Türkiye karşılıyor. Türkiye tüm anlamıyla dünya fındık fiyatlarının belirlenmesinde bir tekel olması gerekirken ne üreticimizin, ne de tüketicimizin kazandığı bir fındık piyasamız var. Nasıl oluyor da üreticiden 9 liraya alınan fındık, tüketiciye 70 liraya satılıyor " dedi.

Üretici tepkili

Bahçedeki fındıkları toplayıp, patoza verdikten sonra kurutup, çuvalladıktan sonra satışa hazır hale getiren üreticilerden Hüseyin Özcan, fındığın kilosuna tüccarda 8.5 - 9 lira, TMO'da ise 10 lira "reva görüldüğünü" belirtirken, alın terlerinin karşılığını alamamaktan yakındı.

Fındık üreticileri olarak yıllardır mağdur edildiklerini belirten Özcan, "Tüccara, emanet olarak bıraktığımız, ancak fabrikalara gönderilerek elden çıkarılan fındık fiyatı her yıl yerinde sayıp, düşüyor. Maliyeti dahi karşılamaktan uzak fıntık üreticisi tüccara mahkum ediliyor. Üreticinin bu mağduriyetine artık 'dur' denilmesini istiyoruz" dedi. (Fotoğraflı)