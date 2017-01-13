TÜDEF: Palmiye yağı çok ısıtılınca kanserojen madde üretiyor

İstanbul, 13 Ocak () - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, palmiye yağının kullanımında yüksek ısının "kanserojen madde" ürettiği uyarısı yaparak, bu konuda araştırılma yapılmasını önerdi.

Avrupa Gıda Güvenliği Merkezi'nin, palm yağının gıda üretiminde 200 derecenin üzerinde ısıtılarak kullanılması halinde kanserojen madde ürettiğini açıkladığına işaret eden Vargı, "Ülkemizde ucuzluğu nedeniyle gıda üretiminde sıklıkla kullanılan palm yağının, hangi ısıya kadar yükseltilip kullanıldığı bilinmiyor. Bu açıdan tüketicilerde EFSA'nın açıklamasının ardından oluşan panik havasının giderilmesi için bir komisyon kurularak bu konu enine boyuna araştırılmalı" dedi.

Vargı, muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'de de başta çikolata ve çikolata ürünleri ile dondurmalarda kullanılan palm yağının sağlığa yönelik etkilerinin dünya çapında araştırıldığını anımsattı.

Palm yağının gıda üretiminde 200 derecenin üzerinde ısıtılması halinde 'glicidil yağ asidi esterleri' olarak adlandırılan kanserojen maddeye dönüştüğünün EFSA tarafından açıklandığını hatırlatan Vargı, gıda maddelerinin üretim aşamasında kullanılan palm yağının 200 derecenin altında ısıtılarak kullanılması halinde üretim sürecinin uzadığını ve üretim maliyetinin de yüzde 20 arttığını anlattı.

Söz konusu yağın sağlık risklerinin tartışıldığını belirten Vargı, "Palm yağı tokoferol ve karotenler ve benzeri antioksidanları fazlaca içermesi nedeniyle kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanser gibi hastalıklardan koruyucu özelliğe sahip olmakla birlikte doymuş yağ içeriğinin yüksek olması nedeniyle hastalık gelişimi açısından yüksek risk faktörü var.

Doymuş yağlar, kolesterol seviyelerinde artışa neden olarak kardiyovasküler hastalık gelişimini hızlandırıyor. Bu nedenle palm yağının sağlığa olan etkileri halen bilimsel çevrelerde tartışılıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'de ucuzluğu nedeniyle gıda üretiminde sıklıkla kullanılan palm yağının, hangi ısıya kadar yükseltilip kullanıldığının bilinmediğini vurgulayan Vargı, "Bu açıdan tüketicilerde EFSA'nın açıklamasının ardından oluşan panik havasının giderilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve TÜDEF katılımcılarından oluşan bir komisyon kurularak bu konu enine boyuna araştırılmalı" diye uyardı.

Türkiye'nin en çok Endonezya ve Malezya'dan palm yağı ithal ettiğini bildiren Vargı, Türkiye ile Malezya arasındaki ticari anlaşmalar gereğince palm yağı ithalatının, geçen yıl arttığına dikkati çekti.

Palm yağının başta kozmetik sektörü olmak üzere şampuanlar, deterjanlar, sabunlar gibi temizlik ürünleri, gıda sektöründe pizza ve hazır çorbaların bir bölümünde, dondurmalarda kullanıldığına dikkati çeken Vargı, "Palm yağından yapılan margarinler, çikolatalar, bazı pastacılık ürünleri ve paketlenmiş ekmeklerde kullanılan palm yağı konusunda Avrupa Birliği ve ABD'de yaşanan panik ülkemizde de yaşanmasın" diye konuştu.