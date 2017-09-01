TÜDEF: Hileli gıda üreten kişi ve firmalar açıklansın

TÜKETİCİ Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, gıdada hile yapan firmaların 9 aydır açıklanmadığını belirtti, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı, tüketiciyi bilgilendirmeye çağırıyoruz. Çarşıda, pazarda üreticisi belli olmayan bal, tereyağı, şekerleme halen satılıyor. Gıda'da hile yapanlar bakanlığın açıklamama kararını fırsat bildiler. Gıdada hile ve tahşiş yapanlara verilen sadece para cezası caydırıcı değil, kişi ve firmayı kamuoyuna açıklamak en büyük caydırıcı unsurdur" dedi.



"GIDADA HİLE YAPANLAR FIRSAT BİLDİLER"

Bakanlığın Ağustos ayı başına kadar gıda üretimi yapan 36, gıda satışı yapan 7 firmayı savcılığa verdiğini hatırlatan TÜDEF Başkanı Sinan Vargı, ancak bakanlığın dokuz aydır hileli gıdalar konusunda tüketiciyi bilgilendirmekten vazgeçtiğini öne sürdü. Vargı, "Hileli gıda üreten firmaların açıklanmaması hem tüketiciye, hem de dürüst üreticiye yapılan en büyük haksızlıktır. Çarşı'da, pazarda üreticisi belli olmayan bal, tereyağı, şekerleme halen satılıyor. Gıda'da hile yapanlar bakanlığın açıklamama kararını fırsat bildiler" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yasa gereği 2012 yılından beri her üç ayda bir gıdada hile, tağşiş yaparak tüketiciyi aldatan firmaların isimlerini yayınlayıp halkı bilgilendirdiğini anımsatan TÜDEF Başkanı Sinan Vargı yapığı açıklamada, "Ancak, 2017 yılı başından itibaren dokuz aydır, yapılan denetimlere rağmen tüketiciyi aldatan firmaların isim ve markalarının kamuoyu ile paylaşılmasından vazgeçildiğini sanıyoruz. Dokuz aydır bu konuda bir açıklama yapılmaması da bu kuşkularımızı doğruluyor" dedi. Vargı sözlerine şöyle devam etti:

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanun kapsamında yayımlanan, 'Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik' gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten, ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgileri 2012 yılından beri kamuoyunun bilgisine sunmaktaydı. Bakanlığın kendi web sitesinden yaptığı açıklamalarda ise, ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi ve firmaların 'güvenilir gıda üretimi' ne teşvik edilmesinin amaçlandığı ifade edilerek, bu kontrollerin sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığını duyurmaktaydı. Ancak 2017 başından itibaren bilemediğimiz bir nedenden ötürü tüketiciye ve kamuoyuna hileli gıda üreten firmalar ve markalar hakkında hiçbir bilgi aktarılmadı."

2012 yılından sonra her üç ayda bir kamuoyu ile paylaşılan bilgiler sayesinde savcılığa suç duyurusunda bulunulan firma sayısının yıllar itibariyle giderek düştüğünü belirten TÜDEF Başkanı Vargı, firmaların gıda üretiminde daha dikkatli üretime yöneldiklerini, merdiven altı, kaçak, sağlıksız gıda üreten firmaların azalmaya başladığını vurguladı. Vargı, "Eylül 2016'da 229 firma ve 355 hileli ve tağşişli ürün bilgisi kamuoyuna açıklanmış, en son, 19 Aralık 2016 tarihinde 96 firma ve 150 tağşişli ürün bilgisi paylaşılmıştı. Başta biz tüketiciler olmak üzere, hilesiz gıda üreten dürüst işletmeler de bu açıklamaların büyük faydasını görmüştü. Şimdi, uzun bir süredir hileli gıda üreten firmaların ve markaların kamuoyu ile paylaşılmasından vazgeçildiğini görüyoruz. Bunun nedenlerini hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan bir açıklama bekliyoruz. Bu açıklamaların durdurulması, tüketicinin sağlık ve güvenliğine, halk sağlığına yapılan en büyük haksızlıktır. Ülkemizde güvenli gıda üretimi yerleştirilmek ve haksız rekabet engellenmek isteniyorsa, gıdada hile ve tağşiş yapan firmalar mümkün olan en kısa periyotlarda açıklanmalıdır" dedi.

'SADECE PARA CEZASI CAYDIRICI DEĞİL'

Yeni gıda yasası hazırlıkları içinde gıda da hile ve tağşiş yapanlara verilen para cezalarının arttırılacağını öğrendiklerini ifade eden Vargı, "Yalnızca para cezalarının arttırılması caydırıcı değil, kişi ve firmayı kamuoyuna açıklamak en büyük caydırıcı unsurdur. Gıdada hile yapan firmalar, bu hileli ve tağşişli gıdanın satışından büyük bir kâr elde ediyorlar. Elde ettikleri bu kârın yüzde 5'ini, 10'unu ceza olarak verir, hileli gıda üretmeye devam ederler diye korkuyoruz. Bu yüzden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı gıdada tağşiş ve hile yapan kuruluşları kamuoyu ile paylaşmaya çağırıyoruz" dedi.

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