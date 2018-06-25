TÜBİSAD : Online tatil harcamaları rekor düzeyde artıyor

Deniz Tok / İstanbul, 25 Haziran () - Türkiye’de internet üzerinden yapılan tatil ve seyahat harcamaları 2017 yılında yüzde 47 artarak 14.8 milyar lira oldu.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) aylık ziyaretçi sayısı 15 bin ve üzeri olan internet siteleri baz alınarak hazırladığı 2017 e-ticaret raporu verilerine göre :

- Online tatil ve seyahat harcamaları son 3 yıldır rekor düzeyde artıyor.

- Tatil ve seyahat harcamaları rekor düzeyde artmasına rağmen bu hizmeti veren internet sitelerinin sayısı sürekli azalıyor.

- 2014 yılında tatil ve seyahat hizmeti satan 234 internet sitesinin yıllık cirosu 5,1 milyar lira iken, 2016’da internet sitesi sayısı 104’e düştü.Ciro ise 10,1 milyar liraya yükseldi.

- Tatil ve seyahat hizmeti satan site sayısındaki düşüş 2017’de de devam etti.102 online mağazaya kadar gerileyen sektörün yıllık cirosu ise yüzde 47’lik rekor artışla 14,8 milyar liraya ulaştı.

- Mağaza sayısı yüzde 70 azalsa da pazardaki üç yıllık büyüme yüzde 190’a ulaştı.

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral , tatil ve seyahatlerin internet üzerinden satın alınmasının birçok avantajının olduğunu ve fırsat sitelerinin erken rezervasyondan dahi ucuza tatil imkanı sağladığını söyledi ve ekledi:

"Oteller acentalarla ayrı ayrı anlaşma yaptıklarından, otel fiyatları acentalar arasında farklılık gösterebilir.Karşılaştırma sitelerini kullanarak acentalar arasında en uyun fiyatı vereni bulmak mümkün.

"Yurt içi ya da yurt dışı tatil harcamalarının Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş siteleri üzerinden yapılması yüzde 10’lara varan ekstra nakit para kazanma imkanı sağlar.

"İnternette yerli-yabancı kavramı yok. Türkçe yayın yapan çok sayıda yabancı siteden Türk otelleri için çok rekabetçi fiyatlar alınıyor."