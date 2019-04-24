TÜBİSAD: E-ticaret hacmi yüzde 42 artışla 59.9 milyar liraya ulaştı

İstanbul, 24 Nisan () - Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) yıllık “Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü” raporuna göre, e-ticaret sektörü 2018 yılında yüzde 42 büyüme ile 59.9 milyar liralık hacme ulaşırken, 2014-2018 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı da yüzde 33 oldu.

TÜBİSAD, Türkiye’de e-ticaret pazarındaki gelişmeleri uluslararası standartlara göre ölçen “Türkiye e-Ticaret 2018 Pazar Büyüklüğü” raporu sonuçlarını Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca’nın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, söz konusu raporun sunumunu TÜBİSAD e-ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş yaparken, Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın da toplantıya konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasında Kübra Erman Karaca, e-ticaret sektörünün Türkiye ekonomisi için zorlu geçen bir yılda hızlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“E-ticaret sektörü, belki de artık dijital ticaret demek daha doğru olacak, Türkiye'nin hızla büyüyen, gelişen ve en dinamik sektörleri arasında yer alıyor.

“Dijital dönüşümün kamu ve büyük işletmelerin yanı sıra KOBİ’lerde, toplumda ve bireylerde de olması büyük önem taşıyor. Bireylerin yeni teknolojileri kullanarak hayatlarını kolaylaştıracak gelişmelere adapte olması sektörün büyümesinde itici güç unsuru. KOBİ’lerin teknolojik devrimi yakalayıp, yeni iş modellerine uyum sağlayarak sundukları ürün ve hizmetlerle ekonomik büyümeye katkısı son derecede önemli. Her iki kesimin bu dinamikleri dijital ticaretin büyümesine katkı sağlıyor.”

Büyüklerin payı artıyor

Türkiye e-ticaret Pazar Büyüklüğü çalışmasının bu sene de bir parçası olmaktan mutlu olduklarını belirten Alper Günaydın, 2018’de büyük alışveriş sitelerinin yüksek performanısına dikkat çekti. Toplantıda yaptığı konuşmasında Günaydın, ilk 10 büyük alışveriş sitesinin pazar payının artış göstermeye devam ettiğine dikkat çekti:

“Geçmiş yıllara paralel olarak büyük ölçekli sitelerin trafik, alışverişe dönme oranı ve sepet büyüklüğü performansları küçük sitelere göre daha fazla artıyor. Geçtiğimiz beş yılda ilk 10 sitenin pazar payı yüzde 40 düzeyinden yüzde 53’e yükseldi.

“Mobil trafik payı da, artan akıllı telefon sahipliği, mobil internet maliyetlerinin düşmesi ve sitelerin mobil uyumlululuğunun artması nedeniyle birçok kategoride masaüstü trafiği geçer hale geldi.”

"Ekonomiyi olumlu etkiliyor"

TÜBİSAD e-ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş da, e-ticaret hacminin büyümeye devam etmesinin sadece sektör açısından değil, ülke ekonomisi açısından da sevindirici olduğunu söyledi. Ertaş, şu yorumu yaptı:

“Türkiye’de son beş yıla baktığımızda e-ticaret hacminde ortalama yüzde 33’lük bir büyüme görüyoruz. Geçtiğimiz yıl yüzde 42'lik bir büyüme oldu. E-ticareti yalnızca online alışveriş olarak değil, harekete geçirdiği sektörlerle birlikte ele almak gerekiyor. Bu açıdan e-ticaret ülkemizde özellikle turizm, teknoloji ve perakende sektörlerinin gelişmesine çok önemli katkıda bulunuyor.

“Sektörümüzden gelen olumlu verilere karşılık e-ticaretin toplam perakende pazarına oranı ise yüzde 5.3 ile gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altında kalıyor. Teknolojik yeniliklerle son derece dinamik olan e-ticaret sektörünün, ülkemizde mobil internetin ve mobil uygulamaların gelişimiyle, ilerleyen yıllarda daha yüksek paylar alacağını düşünüyoruz.” (Fotoğraflı)