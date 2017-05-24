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TTK'da toplu iş sözleşmesi arabulucuda

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu (TTK) temsilen Kamu-İş ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, 60 günlük yasal sürede 11 maddede anlaşma sağlanamayınca arabulucu süreci...

TTK'da toplu iş sözleşmesi arabulucuda
ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu (TTK) temsilen Kamu-İş ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, 60 günlük yasal sürede 11 maddede anlaşma sağlanamayınca arabulucu süreci başladı.
Kurumda çalışan yaklaşık 8 bin işçiyi ilgilendiren 1 Ocak 2017-31 Aralık 2018 tarihleri arasını kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 60 günlük yasal süre tamamlandı. Toplam 83 maddeden oluşan TTK 27'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde GMİS ile Kamu-İş arasında 72 maddede anlaşma sağlandı. 11 madde üzerinde ise anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine arabulucu süreci başladı. Arabulucu, görevi tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde tarafları uzlaştırmaya çalışacak. Bu sürenin 6 iş günü daha uzatılabildiği açıklandı.

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