TTK'da toplu iş sözleşmesi arabulucuda

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu (TTK) temsilen Kamu-İş ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, 60 günlük yasal sürede 11 maddede anlaşma sağlanamayınca arabulucu süreci başladı.

Kurumda çalışan yaklaşık 8 bin işçiyi ilgilendiren 1 Ocak 2017-31 Aralık 2018 tarihleri arasını kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 60 günlük yasal süre tamamlandı. Toplam 83 maddeden oluşan TTK 27'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde GMİS ile Kamu-İş arasında 72 maddede anlaşma sağlandı. 11 madde üzerinde ise anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine arabulucu süreci başladı. Arabulucu, görevi tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde tarafları uzlaştırmaya çalışacak. Bu sürenin 6 iş günü daha uzatılabildiği açıklandı.



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