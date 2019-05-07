TSPB/Topaç: Sermaye piyasasıyla ilgili önerilerimizin takipçisi olacağız

İstanbul, 7 Mayıs () - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, “Sermaye Piyasası Mevzuatıyla ilgili önerilerimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun eşgüdümüyle hayata geçirilmesinin takipçisi olacağız” dedi.

Erhan Topaç, Sermaye Piyasasında Gündem’in 200. sayısında, Birlik olarak, üzerinde çalıştıkları Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ilişkin, şu konuların altını çizdi:

"Birlik olarak sermaye piyasalarına gönül vermiş profesyonellerden oluşan bir ekiple, sermaye piyasası mevzuatının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik yoğun bir çalışma içinde olduğumuzu daha önceki sayılarımızda dile getirmiştim. Çalışmaları, 45 farklı kurumdan 67 kişinin aktif katılımı ile Aralık 2018 – Nisan 2019 döneminde, ayda en az dört kez bir araya gelerek sürdürdük. Yatırımcılar, sermaye piyasasının işleyişi ve ortaklıklar arasındaki denge gözetilerek mevzuat çalışmamızı şekillendirdik."