TSPB - Yatırım kuruluşlarının kârı yüzde 68 artışla 1.3 milyar lira

İstanbul, 7 Mayıs () - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) açıkladığı yatırım kuruluşlarının ve portföy yönetim şirketlerinin 2018 yıl sonu verilerine göre, yatırım kuruluşlarının karı yüzde 68 artışla 1.3 milyar liraya, portföy yönetim şirketlerinin karı yüzde 41 artışla 232 milyon liraya yükseldi.

TSPB’nin 2018 yılında faaliyette olan 62 aracı kurumun yanı sıra, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem yapmaya başlayan bir yatırım bankasının verilerini kullanarak yaptığı hesaplamalara göre:

- 2018 yılında kurumların pay senedi işlem hacmi bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 4 trilyon liraya yaklaştı. Vadeli işlem hacminde ise aynı dönemde yüzde 54’lük artış görüldü, işlemler 2.5 trilyon lirayı aştı.

- 2018 yılı boyunca verileri derlenen kurumlarca yapılan pay senedi işlem hacminin yüzde 62’sini yurt içi bireyler oluşturdu. Bununla beraber yurt dışı yatırımcıların pay senedi işlem hacmi yüzde 57 artarak, toplam işlemlerin yüzde 29’unu oluşturdu. Yabancı yatırımcıların vadeli işlemlerdeki payı yüzde 33 oldu.

- 2018 yılında doğrudan piyasa erişimi yolu ile işlem gerçekleştiren kurum sayısı 13 oldu. 2018 yılı boyunca pay senetlerindeki işlem hacminin yüzde 11’ini doğrudan piyasa erişimi yolu ile gerçekleşen işlemler oluştururken, aynı oran vadeli işlemlerde yüzde 20 oldu.

- Doğrudan piyasa erişimi ve internet yoluyla yapılan işlemler, pay piyasasında toplam işlemlerin yarısını aşarken, vadeli işlemlerde ise bu kanalların payı yüzde 40’ı buldu.

Kredi hacmi gerilemeye devam ederken, çalışan sayısı arttı

- Kurumların müşterilerine kullandırdığı kredi bakiyesi, Mart ayında şimdiye dek kaydedilen en yüksek değer olan 2.7 milyar liraya kadar yükselirken, borsa endeksinin düşüşü ile paralel olarak ilerleyen dönemde düştü. Yıl sonunda müşterilerin kullandığı kredi bakiyesi 1.8 milyar liraya geriledi.

- 2017 yılında foreks düzenlemesinin ardından sektörde toplam çalışan sayısı azalarak sene sonunda 4,751 kişiye inmişti. 2018 yılında ise bir kurumun 100 kişi üzeri personel alımı gerçekleştirmesi ve bir yatırım bankasının verilerinin 2018 yılında ilk kez derlenmeye başlamasının etkisiyle sektörde 2018 sonunda çalışan sayısı 4,916 kişiye ulaştı.

Toplam gelirler arttı

- Kurumların toplam varlıkları azalan nakit ve nakit benzerleri ile finansal yatırımlarla birlikte 2018’de 2017 sonuna göre yüzde 5.0 düşerek 22 milyar liraya geriledi. Likit bir aktif yapısına sahip kurumların varlıklarının 20 milyar lirasını dönen varlıklar oluşturdu.

- Verisi derlenen kurumların sayısı 2017 sonuna göre 65’ten 63’e gerilerken toplam özkaynakları yüzde 30 artarak 6.2 milyar lira oldu.

- 2018’de kurumların gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 3.6 milyar liraya ulaştı. Artışta işlem hacimlerindeki yükselişle artan aracılık gelirleri ile artan faiz seviyeleri ile yükselen kredili işlem faiz gelirleri etkili oldu.

- Toplam gelirlerin yüzde 54’ünü aracılık gelirleri oluşturdu. Kurumların kurumsal finansman faaliyetlerinden elde ettiği gelirler ise yüzde 34 artarak 323 milyon lira oldu.

- Son çeyrekte döviz kuru kaynaklı finansal yatırımlardaki düşüşe rağmen, yıl içindeki toplam gelirlerin artışı doğrultusunda, 2018 sonu itibarıyla verisi derlenen kurumların kârı bir önceki yıla göre yüzde 68 artarak 1.3 milyar lira olarak gerçekleşti.

- 2018 sonunda faaliyette olan 54 portföy yönetim şirketinin toplam portföy büyüklüğü 173 milyar lira oldu. Bu tutarın yarısından fazlasını emeklilik yatırım fonları oluştururken, yatırım fonları yüzde 33, bireysel portföyler ise yüzde 13 paya sahip.

Yatırım fonu portföy büyüklüğü geriledi, emeklik fonları büyümeye devam etti

- Yatırım fonu portföy büyüklüğü geçen sene sonuna göre 2.4 milyar lira azalarak 57 milyar liraya indi. Azalışta para piyasası ve borçlanma araçlarında görülen düşüş etkili oldu. Diğer taraftan alternatif yatırım fonları büyümeye devam etti.

- Emeklilik yatırım fonu portföy büyüklüğü 2018 sonunda 93 milyar liraya ulaştı. 2017 yılında devreye giren Otomatik Katılım Sistemindeki fon büyüklüğü 2018 sonunda toplam emeklilik yatırım fon büyüklüğünün 4.6 milyar lirasını oluşturdu.

- Portföy yönetim şirketlerinde 2018 sonu itibarıyla 777 çalışan bulunuyor. Sektörde kurum başına ortalama çalışan sayısı 14.

Portföy yönetim şirketlerinin kârı yüzde 41 arttı

- 2018 sonu itibarıyla portföy yönetim şirketlerinin toplam varlıkları 918 milyon lira. Likit bir yapıya sahip sektör varlıklarının yüzde 94’ü dönen varlıklarda. Sektörün öz kaynağı 807 milyon lira.

- 2018 sonunda portföy yönetim şirketleri 494 milyon lira gelir elde etti. Portföy yönetim şirketleri kolektif portföy yönetimi hizmeti dışında, bireysel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti verse de, gelirlerin yüzde 93’ü kolektif portföy yönetiminden elde edildi.

- Sektör, yatırım fonu yönetiminden 358 milyon lira gelir yarattı.

- Emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü yükselse de, bu fonlardan elde edilen gelirler, yüzde 18 azalarak 100 milyon lira oldu. Azalışta, bir portföy yönetim şirketinin, bir emeklilik şirketi fonlarının azami yüzde 40’ını yönetmesine izin veren ve 2018’de uygulamaya konulan düzenlemenin etkili olduğu düşünülüyor.

- Sektördeki net dönem kârı, artan faaliyet ve finansal gelirlerin de katkısıyla yüzde 41 artarak 232 milyon liraya ulaştı.