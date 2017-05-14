TSPB'den Yapı Kredi Portföy'e iki ödül

İstanbul, 14 Mayıs () - Yapı Kredi Portföy, bu sene ikincisi düzenlenen TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri’nde iki ödüle birden layık görüldü.

Yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Portföy, Emeklilik Yatırım Fonu ile “Emeklilik Yatırım Fonu Yönetimi - 2016 En Yüksek Getiri” ödülünü almaya hak kazanırken, “Ülkem İçin Fonu”yla da “En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülünün sahibi oldu.

Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Emir Alpay, ödüllerin, daha fazlasını başarmak adına kendilerini motive ettiğini belirtirken, sermaye piyasalarının gelişmesine ve bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri’ni çok önemli bulduklarını ve kurum olarak desteklediklerini söyledi. Alpay, TSPB ödülleriyle ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu: “Bu sene, ‘Allianz Yaşam ve Emeklilik İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’muzun, son 3 yılda yıllık ortalama yüzde 27,6* getirisi ile ‘Portföy Yönetim Faaliyeti’ kategorisinde ‘Emeklilik Yatırım Fonu Yönetimi - 2016 En Yüksek Getiri’ ödülünü almayı başardık. Ayrıca elde edilen gelirin farklı sosyal sorumluluk projelerine aktarıldığı ‘Ülkem İçin Fonu’muz, ‘Özel Ödül’ kategorisinde ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi’ ödülünü kazandı. Bu fonumuz ile bu sene Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) üstün başarı bursuna destek olurken Koç Holding’in AÇEV ile yürüttüğü ‘Babalar Değişiyor, Toplum Değişiyor’ projesine katkı sağlıyoruz. Sene içerisinde, ödül geleneğimizi sürdürmemizi sağlayan çalışmalarımızı hızlandırarak devam ettireceğiz.”