TSPB'den "tasarruf ve yatırım" temalı kısa film yarışması

İstanbul, 18 Nisan () - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), tasarruf ve yatırım temalı ve yatırım fonu ödüllü “5. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasına başvurular başlıyor.

Yurtiçi ve yurtdışından katılımcılara açık olan kısa film yarışması için başvurular 20 Nisan 2018 tarihinden 14 Eylül 2018'e kadar sürecek.

“Bulmacalı Senaryo” konseptiyle düzenlenen yarışmada, bireylerin bilinçli finansal kararlar alarak geleceklerini nasıl güvence altına alabilecekleri işlenecek. Tasarruf ve yatırımın önemini en iyi anlatan yarışmacı, 12 bin 500 lira değerinde yatırım fonunun sahibi olacak. İkinciye 10 bin lira, üçüncüye 7 bin 500 lira değerinde yatırım fonu kazandıracak yarışma sonunda ilk 10'a giren yarışmacılar, TSPB tarafından düzenlenen bir günlük eğitimlerden birine ücretsiz katılma imkanı ve bir yıl süreli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği kazanacak.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Alp Birol, Hürriyet Gazetesi Sinema Yazarı Uğur Vardan, Sinema Yazarı ve Haber Editörü Selin Gürel, BirGün Gazetesi Yazarı ve Sinema Eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan ve TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan'dan oluşan jüri, bugünden yapılan yatırımlarla geleceğe sahip çıkmayı ve yön vermeyi hedefleyen en iyi filmleri seçecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, aşağıda yer alan 20 kelimeden en az 10 tanesini kullanarak çektikleri 3 dakikayı aşmayan filmlerini 14 Eylül 2018 tarihine kadar www.kameraelindegelecegincebinde.com sitesi üzerinden doldurdukları formla birlikte elden, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kurye/kargo aracılığıyla teslim etmesi gerekiyor. 18 yaşını dolduran herkesin katılımına açık olan yarışmaya katılmak için herhangi bir ücret ödenmiyor.

Filmde geçmesi gereken 10 kelime aşağıdakilerden seçebilecek:

- Bütçe

- Birikim

- Yatırım

- Birikim ve yatırım hedefi

- Gelecek ve risk

- Yaşam süresinin uzaması

- Emeklilik

- Yatırım vadesi (kısa, orta, uzun)

- Finansal planlama

- Pay (hisse)

- Tahvil

- Borçlanma aracı yatırım fonu

- Hisse senedi yatırım fonu

- Kira sertifikası

- Portföy ve portföy dağılımı

- Bireysel emeklilik

- Aracı kurum

- Portföy yönetim şirketi

- Banka

- Yatırım danışmanı



