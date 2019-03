TSKF Ve ICF’ten 400 gence koçluk desteği

İstanbul, 21 Mart () - Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (İş ve Meslek Kadınları Dernekleri/TSKF) ve ICF Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği işbirliğinde başlatılan Kıvılcım Projesi kapsamında Anadolu’nun farklı şehirlerinde eğitim gören yaklaşık 400 TSKF bursiyeri üniversite öğrencisi, ICF Türkiye sertifikalı koçlardan koçluk desteği alacak.

Kıvılcım Projesi kapsamında, Anadolu’nun farklı şehirlerinde eğitim gören TSKF bursiyeri üniversite öğrencilerine ICF Türkiye sertifikalı koçlardan koçluk desteği sunulmaya başlanırken, projenin ilk etabı 37 üniversitelinin katılımıyla gerçekleşti.

İlk grup çalışması 37 genç kadın bursiyer ile yapılan projenin toplamda 400 kişiye ulaşması hedefleniyor. Kıvılcım Projesi öğrencilerin yaşamlarında ve kariyerlerinde destek koçluğu almasını amaçlıyor.

Bu yıl başlayan projenin sene içinde tamamlanmasını planladıklarını belirten TSKF 2018 – 2020 Yönetim Kurulu Başkanı Psikolog Dr., Profesyonel Koç ve Eğitmen Nur Velidedeoğlu Kavuncu, Soroptimistlerin Sosyal Girişimcilik Merkezi “Balat Kültür Evi”nde gerçekleşen proje kapsamında öğrencilerin ICF Türkiye’nin deneyimli koçlarından iki tam günlük grup çalışması ve dört bireysel seans aldığını söyledi.

“#BirlikteBaşaracağız” anlayışıyla farklı STK’lar ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğine giderek kadınlar ve kız çocukları odaklı projeler yaptıklarına değinen Kavuncu şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kıvılcım Projesi’nde öğrenciler bireysel seanslarda, koçları eşliğinde kendileri üzerinde bir keşif yolculuğuna çıkıyor, içsel liderleriyle bağ kurarak güçlü yönlerini görüyor ve hayat vizyonlarını belirleme imkanı buluyor. Proje başında ve sonunda yapılan iki günlük grup çalışmalarında ise grup koçları eşliğinde ilişkilerdeki benleriyle buluşuyorlar. İlişkilerdeki beni görerek, ilişkide oldukları her şeye karşı duruşlarına, aksiyonlarına, davranış biçimlerine dair farkındalık kazanarak birlik ruhunu keşfediyorlar.”

Söz konusu eğitimin öğrencilerin farkındalıklarının artmasına ve bakış açılarının genişlemesine katkı sağlayacağına inandıklarını anlatan Kavuncu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca her etkinliğimizde olduğu gibi, bu proje de çeşitli kentlerden arkadaşlıklar edinmelerine de aracı oldu. Şubat ayında gerçekleştirilen açılış toplantısında katılımcıların iletişim güçlerini arttırmak için Soroptimist Kulübü üyeleri, koçlar ve bursiyerler arasında tanışma zamanı oluşturuldu. Sonra etkili bir iletişim için gerekli olan değerler hakkında bursiyerlerin ve diğer katılımcıların görüşleri alındı. Genel olarak karşılıklı fikir alışverişlerinin olduğu ve herkesin düşüncelerini rahatlıkla söyleyebildiği bir ortam yaratıldı. Öğleden sonra devam eden ikinci oturumda, beş farklı koç bursiyerleri gruplara ayrıldı. Farklı sayılarda oluşturulan gruplarda sohbet etme ve küçük etkinlikler yapma fırsatları oldu.”

Kavuncu, gençlerden “Benim için bir güne birçok şeyin sığdırıldığı çok farklı ve etkili bir deneyim oldu. Bu eğitimin devamı niteliğinde olacak diğer görüşmeleri merakla bekliyorum. Çok yararlandım, artık daha farklıyım” gibi geri dönüşler aldıklarını belirtti:

“TSKF Kulüpleri’ndeki yaklaşık 400 bursiyerin bu çalışmadan yararlanmasını hedeflemekteyiz. Her biri dört ay sürecek dönemlerle çalışmalara devam etmeyi arzu ediyoruz. TSKF olarak burslu öğrenci sayımızı arttırmak ve onların hayatına dokunmak, bu ülke için geleceğe bir yatırım olarak gördüğümüz bursiyerlerimizle farklı projeler üretmek istiyoruz.”

TSKF Gençlik Kampı

Ağustos ayında bu sene altıncı kez düzenlenmesi planlanan ve yaklaşık bir hafta süren “Gençlik Kampı” organizasyonunu yapacaklarını söyleyen Kavuncu, TSKF’nin diğer projelerine de değindi:

“STEM Projesi kapsamında bursiyerlerimize fabrika ve işyeri ziyaretleri planlamaya çalışıyoruz. Bu yıl hayata geçireceğimiz bir başka projemiz de dil eğitimi üzerine olacak. İstanbul’dan başlayarak isteyen öğrencilerimize dil seviye belirleme sınavı sonrası İngilizce destekleme kursu vermeyi amaçlıyoruz. Bu konuda ilk adımı attık. İlk seviye belirleme sınavını geçen günlerde gerçekleştirdik.” (Fotoğraflı)