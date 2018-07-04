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TSKB’ye 220 milyon dolar sendikasyon kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 15 uluslararası bankadan 220 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi sağladı. Sendikasyon kredisi anlaşması, katılımcı bankaların da temsil edildiği tören...

TSKB’ye 220 milyon dolar sendikasyon kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 15 uluslararası bankadan 220 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi sağladı. Sendikasyon kredisi anlaşması, katılımcı bankaların da temsil edildiği tören ile imzalandı.

Sendikasyon kredi anlaşması; CITI, Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale Luxemburg, ING Wholesale Banking, Societe Generale, Standard Chartered Bank, Unicredit Bank AG, BayernLB, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Credit Suisse (Switzerland) Ltd., J.P. Morgan Securities plc, Raiffeisen Bank International AG, Intesa Sanpaolo S.p.A., London Branch, Banka Kombëtare Tregtare Sh.a., DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main ve Mashreqbank olmak üzere 11 ülkeden toplam 15 bankanın katılımıyla imzalandı.

367 gün vadeli sağlanan sendikasyon kredisinin maliyeti Euribor / Libor + yüzde 1.45 olarak gerçekleşti.
TSKB Genel Müdürü Suat İnce’nin sendikasyon kredisi ile ilgili değerlendirmesi şöyle;

“Temin ettiğimiz sendikasyon kredisi ve katılım profili itibarımızın ve Türkiye’ye olan güvenin sembolü niteliğinde. Sendikasyon krediğimizi geçen yıllarda olduğu gibi, pek çok ülkenin önde gelen prestijli bankalarının katılımıyla gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Sağladığımız finansal kaynakla, ülkemizin kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz.”

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