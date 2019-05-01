TSKB’nin aktif büyüklüğü 41.6 milyar liraya ulaştı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB), 2019 yılının ilk çeyreğinde toplam aktif büyüklüğü yılbaşına göre yüzde 9.0 artışla 41.6 milyar liraya ulaştı.



TSKB’den yapılan açıklamada bankanın brüt nakdi kredilerinin bu dönemde yüzde 6.0 artışla 29.8 milyar liraya yükseldiği belirtilirken, TSKB’nin özkaynakları da yılbaşına göre yüzde 13 artışla 5.3 milyar liraya ulaştı ve üç aylık net dönem kârı da 185 milyon lira oldu. TSKB bu dönemde yıllık bazda yüzde 14.8 özkaynak getiri oranı elde etti.



Yılın ilk çeyreğinde küresel gündemde yaşanan gelişmelerin büyüme beklentilerini etkilediğine dikkat çeken TSKB Genel Müdürü Suat İnce, iç piyasalarda da sanayi üretimi ve dış ticaret verilerinin ekonomide dengelenme sürecinin devam ettiğine işaret eden birer gösterge olduğunu söyledi ve ekledi:



"Proaktif bir yaklaşımla oluşturduğumuz politikalarımız sayesinde yılın ilk çeyreğinde sağlıklı finansal sonuçlar elde ettik. TSKB olarak ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için özel sektöre sunduğumuz finansal desteklerimizi ve danışmanlık hizmetlerimizi yüksek motivasyonla sürdüreceğiz."



TSKB’nin yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Suat İnce, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına katkı sağlamak, TSKB’de önemli bir odak alanımızı oluşturuyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kaynak verimliliği, çevre ve altyapı gibi kredi temalarımızın yanı sıra, son yıllarda en çok yoğunlaştığımız alanlardan biri olan kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusundaki çalışmalarımıza bu dönemde de devam etti.



"İş ortağımız Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediğimiz konferansta kadın istihdamını ekonomistler, akademisyenler ve kalkınma finansmanı kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte pek çok farklı açıdan ele aldık.



"Yine bu alanda farkındalığı artırmak amacıyla AFD ve SKD Türkiye işbirliğiyle kurduğumuz Eşit Adımlar (esitadimlar.com) platformunda, fırsat eşitliği konusunda özel sektörün deneyimini paylaşmasına imkan tanıyor, bu konuda ilerlemek isteyen firmaların yol haritası oluşturmasına destek oluyoruz."