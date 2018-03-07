Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri değiştirmedi
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri...
8 Mart'ta CHP'li 14 belediyee kadınlar izinli sayılacak
CHP'li belediyelerde kadınlara 8 Mart...
Euro 4.73 lirayı aşarak yeni rekor düzeye çıktı
Euro 4.73 lirayı aşarak yeni...
Grandmedical Manisaspor - Akın Çorap Giresunspor: 0-4
Akın Çorap Giresunspor deplasmanda şow...

TSKB / Uz: Cohn’un istifası Trump’ın piyasalara gönderdiği en sert mesajdır

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mart () – Türkiye Sinai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar Grup Yöneticisi Can Uz, ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasalarca yakından tanınan ve izlenen baş ekonomik danışmanı Gary Cohn’un istifası...

TSKB / Uz: Cohn’un istifası Trump’ın piyasalara gönderdiği en sert mesajdır

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mart () – Türkiye Sinai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar Grup Yöneticisi Can Uz, ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasalarca yakından tanınan ve izlenen baş ekonomik danışmanı Gary Cohn’un istifası için “Trump’ın bu ismi feda etmesi ticaret savaşları konusunda ciddi olduğunu gösteriyor. Gary Cohn’un istifası Trump’ın piyasalara gönderdiği en sert mesajdır” dedi.

Uz, eski bir Goldman Sachs yöneticisi olan, piyasaların çok yakından tanıdığı ve izlediği Gary Cohn’un, Charlotsville olaylarında ABD hükümetine karşı tutum sergilemiş, çok güçlü bir isim olduğunu vurguladı ve şu değerlendirmeyi yaptı:

“Trump’ın vergi reformunda bu kadar önemli bir rol üstlenmiş olan Gary Cohn’un istifasını bile göze alması, ticaret savaşı konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.”

ABD'nin Virginia Eyaleti'ne bağlı Charlottesville kentinde Ağustos 2017'de, beyazların üstünlüğünü savunanların gösterileri sonrası başlayan olaylarda bir kişi öldü, birçok kişi yaralandı. Trump'ın, olayları kınayan açıklamasında ırkçı grupların isimlerini anmaması tepkiye neden oldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314