TSKB "2017 Entegre Raporu"nu açıkladı

Ahmet Erdem / İstanbul, 13 Haziran () - Geçen sene Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından hazırlanan ilk Türk finans sektörü Entegre Raporu’nun ikincisi de bu sene TSKB tarafından kamuoyuna sunuldu. Rapor, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki performans hakkında bilgiler içeriyor.

Sektörün sürdürülebilirlik kısmındaki çalışmaları ile bilinen TSKB, geçen sene ilk kez yayınladığı Entegre Raporun ikincisini de paydaşlarıyla buluşturdu. Entegre Raporda, TSKB’nin 2017 performansına ek olarak iş ve değer yaratma modeli, stratejisi ve hedefleri hakkındaki bilgiler ilgililerle paylaşıldı.

TSKB’nin ‘Değer Yaratma Modeli’nde bir kurumun tek başarı ölçütünün finansal sonuçlar olmayacağından hareketle, tüm sermaye öğeleriyle yaratılan ekonomik, sosyal ve çevresel katma değere odaklanıldı. ‘Değer Yaratma Modeli’nde, bilgiden değer yaratma gücü, bağımsız ve çok yönlü değerlendirme, kredilendirme sürecinde çevresel ve sosyal etki ölçümleri gibi bankanın ayrıştığı pek çok niteliğe yer verildi. Global trendler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Değer Yaratma Modeli’ni nasıl şekillendirdiği detaylı olarak incelendi.

Rapordan satır başları ise şöyle:

· TSKB, 2017 yılında %20 aktif büyümesi ve %77 kredi/aktif oranı ile Türkiye ekonomisine 2,5 milyar ABD dolarlık katkı sağladı.

· TSKB’nin kredi portföyündeki sürdürülebilir temalı kredilerin oranı %68 olarak gerçekleşti.

· Bugüne kadar 245 yenilenebilir enerji projesine kaynak sağlayan TSKB’nin Türkiye yenilenebilir enerji kapasitesindeki payı %15.

· TSKB, demir-çelik, kimya, plastik, otomotiv, inşaat, çimento gibi pek çok sektörde 131 enerji ve kaynak verimliliği projesinin hayata geçmesine destek verdi.

· TSKB, tüm bu projelelerle yıllık 12 milyon ton karbon emisyonu azaltılmasını sağladı.

· Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası TSKB, iç çevresel etkilerini ISO 14001 ve ISO 14064 kapsamında kontrol altında tutmaya 2017 yılında da devam etti.

· TSKB’nin sunduğu fırsat eşitliği temalı kredi kullanan firmalarda kadın istihdamında %15 artış gerçekleşti.

· Bankanın, çalışanlarda ve yönetim kadrolarındaki kadın oranı %55.

· TSKB, 2017 yılında IDFC (Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü) ve SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu başkanlığını üstlendi.

· TSKB, çevre, eğitim ve kültürü merkezine alan sosyal sorumluluk projelerine odaklanırken, karbon-nötr etkinlikler düzenlemeye de devam etti.

Raporun içerik kısmımın oluşturulmasında değerlendirmeleri dikkate alınan Danışma Kurulu’nda, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Güler Aras, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Berument ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz bulunuyor.