TSE Başkanı Korkmaz: Sertifikasyon hizmetlerini milli bir kuruluş olan kurumumuzdan alın

Karabük Üniversitesi ve TSE işbirliği ile üniversitenin salonunda 'Demir-Çelik Sektörünün Geleceği ve 2023 vizyonu' konulu panel düzenlendi. Panele katılan TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz yaptığı konuşmada, "Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çok güzel ve özel bir programı var; yerlileştirme programı. Bu, sanayici, ticaret erbabı ve hizmet üreticilerimiz açısından çok önemli. Döviz kazandırıcı olan her türlü hizmet yerlileştirmeyi hak ediyor. Biz de TSE olarak, milli bir kuruluş olarak, bütün sanayici ve ticaret erbabımız ve hizmet üreticilerimizden sertifikasyon hizmetlerini milli bir kuruluş olan kurumumuzdan almalarını istiyoruz. Bu anlamda dosya satan ve yabancı menşeli akreditasyon almış kurum ve kuruluşların ürünlerine lütfen itibar etmeyelim. Gerçek anlamda bir hizmet satın alalım. TSE hizmet satarken her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetiyle beraber bunu vereceğini size taahhüt ediyorum. Diğer taraftan, alınacak belgeleri zaten küçük ve orta ölçekli sanayicilerimiz KOSGEB desteğiyle alabiliyorlar" dedi.

Korkmaz üretim yapan herkesin emrinde olduklarını belirterek, "Biz TSE olarak şunu taahhüt ettik, dedik ki üniversitelerimizin, hizmet erbabımızın, tüketicimizin, bilim alanında çalışan her kim var ise üretim yapan her kim var ise onların emrindeyiz, onlarla bir takımız. Takım lideri de değiliz. İşbirliği kelimesini de sevmiyorum. Birlikte çalışan kurum olmak istiyoruz" diye konuştu.



