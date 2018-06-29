Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversite sınavı için son gün uyarısı
Üniversite sınavı için son gün...
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki ortaklıklarını yeniledi
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki...
EMTİA PİYASALARI – ABD hafif petrolü 73 dolar üstünde tutundu
ABD hafif petrolü 73 dolar...

TSB uyardı: BES yükümlülüklerini yerine getirmeyen işyerlerine ceza var

Elif Varan / İstanbul, 29 Haziran () - Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) otomatik katılım takvimine göre sisteme katılması gereken işyerlerinin, yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerinin önemli olduğu, "aksi...

TSB uyardı: BES yükümlülüklerini yerine getirmeyen işyerlerine ceza var

Elif Varan / İstanbul, 29 Haziran () - Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) otomatik katılım takvimine göre sisteme katılması gereken işyerlerinin, yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerinin önemli olduğu, "aksi takdirde cezalandırılacakları" konusunda uyardı.
BES ve Otomatik Katılım sistemleri ile tasarruf sağlayan kişi sayısı 11 milyona çıktı. Otomatik Katılımda 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe başlayacak olan yeni faz ile 231 bin iş yerindeki yaklaşık 4.5 milyon çalışan daha sisteme dahil olacak.
Temmuz ayı itibarıyla çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan işyerleri Otomatik Katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılacak.
Emeklilik Gözetim Merkezi’ nin (EGM) 6 Haziran 2018 verilerine göre Otomatik Katılım, 231 bin işyerindeki yaklaşık 4.5 milyon çalışanı daha Otomatik olarak BES’li yapacak. 2003 – 2017 yılları arasında 7.0 milyon katılımcıya ulaşan BES, son 1.5 yılda uygulanan Otomatik Katılım sayesinde katılımcı sayısını 11 milyona çıkardı.
EGM verilerine göre, başladığı 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar uygulamaya yaklaşık 75 bin işyeri katıldı. Sistemdeki 4 milyon çalışan toplamda 2.9 milyar liralık fon biriktirdi
Türkiye Sigorta Birliği, yaptığı açıklamada, “Uygulamaya dahil olacak işyerleri belirlenirken, işyerindeki tüm çalışan sayısına bakılacak. Ancak sisteme sadece 45 yaşını doldurmamış çalışanlar dahil edilmeye devam edilecek” dedi.
BES sistemi şöyle anlattı;
"Otomatik Katılım kapsamına giren iş yerlerinin öncelikle emeklilik şirketleri ile görüşerek çalışanları adına emeklilik sözleşmesi yapması gerekiyor.
"Sisteme giriş esnasında fon seçimi çalışanların tercihleri doğrultusunda emeklilik şirketine bildirilebileceği gibi, tercihini belirtmeyen çalışan adına fon seçimi işveren tarafından belirlenecek.
"Katkı payının çalışanın ücretinden kesilip emeklilik şirketine aktarılması ise işverenin sorumluluğunda bulunuyor.
"Otomatik katılım takvimine göre sisteme dahil olması gereken iş yerlerinin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerinin önemli olduğunu, aksi takdirde cezai müeyyideye maruz kalacak.
"Sisteme dahil olması gereken tüm iş yerleri ve iş verenlerin bir emeklilik şirketi ile anlaşarak konuyla ilgili çalışanlarını bilgilendirilecek."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325