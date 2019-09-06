TSB: Sigorta şirketleri ikinci çeyrekte 19.3 milyar lira tazminat üstlendi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), yılın ikinci çeyreği sonunda sektörün yıllık bazda reel olarak yüzde 7.0, nominal olarak da yüzde 23.8 artışla 19 milyar lira tazminat üstlendiğini duyurdu.TSB’nin üye şirketlerinden derlediği verilere göre GSYH’nin yüzde 1.5 küçüldüğü yılın ikinci çeyreğinde sektörün toplam prim üretiminin, reel olarak yüzde 2.9 nominal olarak yüzde 19.1 büyüdüğü belirtildi. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretiminin 28.7 milyar lira ve hayat sigortaları prim üretimi 4.5 milyar lira olarak hesaplanırken, sektörün toplam prim üretiminin 33.2 milyar liraya ulaştığı vurgulandı.TSB’nin söz konusu açıklamasında şu değerlendirme yapıldı:“Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren 11 şirketin sektörün toplam prim üretimi içindeki payı yüzde 5.4’e ulaşmış olup, bu alanda toplam prim üretimi 1.8 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.“Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.6 nominal artışla 201.9 milyar lira, toplam öz sermaye büyüklüğü de 24.2 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.“Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcı sayısı 23 Ağustos tarihi itibarıyla 6.8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 104.6 milyar liraya ulaşmıştır. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 23 Ağustos tarihi itibarıyla sisteme giren 16.2 milyon çalışanın 5.2 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülmekte olup, katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 6.9 milyar liradır.”