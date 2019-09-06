Son Dakika
TSB: Sigorta şirketleri ikinci çeyrekte 19.3 milyar lira tazminat üstlendi
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), yılın ikinci çeyreği sonunda sektörün yıllık bazda reel olarak yüzde 7.0, nominal olarak da yüzde 23.8 artışla 19 milyar lira tazminat üstlendiğini duyurdu. TSB’nin üye şirketlerinden derlediği verilere...
EKONOMİ 06.09.2019, 10:14
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), yılın ikinci çeyreği sonunda sektörün yıllık bazda reel olarak yüzde 7.0, nominal olarak da yüzde 23.8 artışla 19 milyar lira tazminat üstlendiğini duyurdu.
TSB’nin üye şirketlerinden derlediği verilere göre GSYH’nin yüzde 1.5 küçüldüğü yılın ikinci çeyreğinde sektörün toplam prim üretiminin, reel olarak yüzde 2.9 nominal olarak yüzde 19.1 büyüdüğü belirtildi. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretiminin 28.7 milyar lira ve hayat sigortaları prim üretimi 4.5 milyar lira olarak hesaplanırken, sektörün toplam prim üretiminin 33.2 milyar liraya ulaştığı vurgulandı.
TSB’nin söz konusu açıklamasında şu değerlendirme yapıldı:
“Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren 11 şirketin sektörün toplam prim üretimi içindeki payı yüzde 5.4’e ulaşmış olup, bu alanda toplam prim üretimi 1.8 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.
“Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.6 nominal artışla 201.9 milyar lira, toplam öz sermaye büyüklüğü de 24.2 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.
“Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcı sayısı 23 Ağustos tarihi itibarıyla 6.8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 104.6 milyar liraya ulaşmıştır. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 23 Ağustos tarihi itibarıyla sisteme giren 16.2 milyon çalışanın 5.2 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülmekte olup, katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 6.9 milyar liradır.”
TSB’nin üye şirketlerinden derlediği verilere göre GSYH’nin yüzde 1.5 küçüldüğü yılın ikinci çeyreğinde sektörün toplam prim üretiminin, reel olarak yüzde 2.9 nominal olarak yüzde 19.1 büyüdüğü belirtildi. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretiminin 28.7 milyar lira ve hayat sigortaları prim üretimi 4.5 milyar lira olarak hesaplanırken, sektörün toplam prim üretiminin 33.2 milyar liraya ulaştığı vurgulandı.
TSB’nin söz konusu açıklamasında şu değerlendirme yapıldı:
“Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren 11 şirketin sektörün toplam prim üretimi içindeki payı yüzde 5.4’e ulaşmış olup, bu alanda toplam prim üretimi 1.8 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.
“Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.6 nominal artışla 201.9 milyar lira, toplam öz sermaye büyüklüğü de 24.2 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.
“Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcı sayısı 23 Ağustos tarihi itibarıyla 6.8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 104.6 milyar liraya ulaşmıştır. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 23 Ağustos tarihi itibarıyla sisteme giren 16.2 milyon çalışanın 5.2 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülmekte olup, katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 6.9 milyar liradır.”
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:28
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:37
|Yatsı
|21:00
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0