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Trump’tan OPEC’e “rahatlama” çağrısı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Şubat () - ABD Başkanı Donald Trump’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nü (OPEC) petrol piyasalarında denge sağlamak üzerine uyguladığı üretim kısıtlamaları nedeniyle eleştirdi. Fiyatların daha...

Trump’tan OPEC’e “rahatlama” çağrısı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Şubat () - ABD Başkanı Donald Trump’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nü (OPEC) petrol piyasalarında denge sağlamak üzerine uyguladığı üretim kısıtlamaları nedeniyle eleştirdi.
Fiyatların daha fazla yükselmesine dünyanın hazır olmadığını belirten Trump, OPEC’e üretim kısıtlamaları konusunda “rahatlama” çağrısı yaptı.
Trump’ın eleştirisi sonrasındai, Nisan ayı için ABD hafif petrolü siparişleri yüzde 1.15 düşüşle varil başına 56.56 dolara, Brent petrol fiyatları yüzde 1.21 düşüşle varil başına 66.34 dolara geriledi.
ABD Başkanı Trump, Eylül ayında, OPEC’e petrol fiyatlarını düşürme çağrısı yapmıştı.

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