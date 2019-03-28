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Trump’tan OPEC’e kısıntıları gevşetme çağrısı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mart () –  ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin endişelerini belirterek, üretim kısıntılarını gevşetme çağrısı yaptı. Trump...

Trump’tan OPEC’e kısıntıları gevşetme çağrısı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mart () –  ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin endişelerini belirterek, üretim kısıntılarını gevşetme çağrısı yaptı.
Trump Twitter paylaşımında, “OPEC’in petrol üretimini artırması çok önemli. Piyasalar kırılgan ve petrol fiyatları çok yüksek. Teşekkür ederim!” dedi.
OPEC ve diğer büyük petrol üreticisi ülkelerden oluşan 24 ülkelik koalisyon Aralık ayında, günlük petrol üretimini üye ülkeler için günlük 800 bin varil, üye olmayan ülkeler için günlük 400 bin varil azaltarak, toplamda günlük 1.2 milyon varil azaltmıştı. (Fotoğraflı)

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