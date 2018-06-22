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Trump’tan AB menşeli otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi tehdidi

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) menşeli otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirmekle tehdit etti. Trump, AB’nin ABD menşeli arabalara olan gümrük vergisi konusunda geri adım...

Trump’tan AB menşeli otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi tehdidi

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) menşeli otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirmekle tehdit etti.
Trump, AB’nin ABD menşeli arabalara olan gümrük vergisi konusunda geri adım atmaması sebebiyle başka çaresi olmadığını belirtirken, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle denildi:
“AB’nin ABD’ye uyguladığı Ek Gümrük Vergisi ve Ticaret Engelleri kapsamında, eğer söz konusu engeller yakında kaldırılmazsa ABD’ye ithal edilen bütün AB menşeli arabalara yüzde 20 ek gümrük vergisi getireceğiz.”

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