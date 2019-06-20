"Trump’ın Powell’ı görevden alması piyasalarda karmaşa yaratır"

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – ABD Merkez Bankası (Fed) eski üyesi Robert Heller, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden almasının, ABD piyasalarında “karmaşaya” yaratacağı uyarısı yaptı.

Heller’ın açıklamaları, Trump’ın Powell’ı görevden alabilecek yetkiye sahip olduğu yönündeki açıklamaların ardından gelirken, ABD’de yatırımcılar arasında Çin ile devam eden ticari gerilimler sebebiyle endişeli bir görünüm izleniyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimler, küresel ekonominin yavaşlama işaretleri gösterdiği bir dönemde büyümeye yönelik tehditleri artırıyor.

Fed eski üyesi Heller, Trump’ın Powell’ı görevden alma yönündeki iddialarına ilişkin CNBC’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bir Fed üyesi veya başkanını görevden almak eşi benzeri görülmemiş bir hareket olur ve finansal piyasalarda karmaşaya sebep olur. Böyle bir karar vermek istemezsiniz çünkü böyle bir durumun oluşturacağı belirsizliğe gerek yok.”

Trump, daha önce yaptığı açıklamada ABD ekonomik büyümesindeki duraklamadan Fed’in faiz artırımlarını sorumlu tutmuştu. Bloomberg’de yer alan haberde Trump’ın Şubat ayında Powell’ı görevden almayı değerlendirdiği öne sürülmüştü.

Fed Başkanı Powell da, Çarşamba günkü politika faizi kararının ardından yaptığı açıklamada dört yıllık görev süreci boyunca hizmet vermek istediğini söylemiş ve “Yasalar net bir şekilde dört yıllık görev sürem olduğunu belirtiyor” demişti.

