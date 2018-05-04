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“Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesi petrol fiyatlarını arttırabilir”

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Mayıs () – Analistlere göre, İran nükleer anlaşmasının “başarısızlığa mahkum” olduğunu ve anlaşmanın petrol fiyatlarını “gökyüzüne doğru” çıkarabilecek. Petrol fiyatlarında son haftalarda görülen...

“Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesi petrol fiyatlarını arttırabilir”

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Mayıs () – Analistlere göre, İran nükleer anlaşmasının “başarısızlığa mahkum” olduğunu ve anlaşmanın petrol fiyatlarını “gökyüzüne doğru” çıkarabilecek.
Petrol fiyatlarında son haftalarda görülen yoğun artış çoğunlukla Donald Trump’ın 2015 İran nükleer anlaşmasından çekilme kararına bağlı olarak görülürken, PVM Oil Associates Petrol Analisti Stephen Brennock, bir araştırma yazısında konuyla iligli şöyle konuştu: “Başkan Turmp’ın İran anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği petrol başlıklarına hâkim durumda. Fakat anlaşmanın Trump’ın isteklerine göre şekillendirileceği umutları çoktan yok oldu.
“Resmi bir duyurunun ardından düşünülmeden bir karar verilmesi beklenebilir. Sonuçta piyasanın katılımcıları yeni bir İran yaptırımına doğru giden gemiyi kaçırmak istemez.”
İran’a yeniden yaptırım uygulamanın günde bir milyon ham petrol varilinin silinmesi anlamına gelebileceğini belirten Brennock, bu durumun “petrol fiyatlarını varil başına 80 dolara çıkarabileceğinin” altını çizdi.
Konuyla ilgili CNBC’ye konuşan OMV Başkanı Rainer Steele ise durumu şöyle değerlendirdi: “Sene sonuna kadar varil başına 70 dolar gibi bir fiyat göreceğiz. Fakat durumlar göz önüne alındığında dürüst konuşmam gerekirse şu an petrol fiyatlarında düşüş eğiliminden ziyade artış eğilimi mevcut.”

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