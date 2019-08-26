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Trump’ın Çin açıklamasıyla ABD piyasaları artışla açıldı
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fransa’nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi’nde, Çin’in ABD’ye misilleme olarak uyguladığı ek gümrük vergilerine karşın, görüşmelere hazır olduğunu söylemesi etkisiyle, ABD hisse senedi...
EKONOMİ 26.08.2019, 14:49
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fransa’nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi’nde, Çin’in ABD’ye misilleme olarak uyguladığı ek gümrük vergilerine karşın, görüşmelere hazır olduğunu söylemesi etkisiyle, ABD hisse senedi piyasaları haftaya artışla başladı.
Trump’ın G7 Zirvesi’ndeki “Çin, dün gece üst düzey ticaret yetkililerimizi arayarak yeniden görüşmelere dönmek istediklerini söyledi, bu yüzden yeniden masaya oturacağız ve sanırım bu kez bir şeyler yapmak istiyorlar” yorumu piyasalarda canlanmaya neden oldu.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0.77,
- Nasdaq yüzde 0.89 ve
- S&P yüzde 0.73 yükseldi.
Trump’ın G7 Zirvesi’ndeki “Çin, dün gece üst düzey ticaret yetkililerimizi arayarak yeniden görüşmelere dönmek istediklerini söyledi, bu yüzden yeniden masaya oturacağız ve sanırım bu kez bir şeyler yapmak istiyorlar” yorumu piyasalarda canlanmaya neden oldu.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0.77,
- Nasdaq yüzde 0.89 ve
- S&P yüzde 0.73 yükseldi.
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