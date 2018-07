Trump’ın Brexit yorumları sterlini düşürüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Temmuz () – Hafta başında Birleşik Krallık’tan gelen büyüme verisi ve Perşembe günü açıklanan Brexit yol haritasının ardından FTSE borsasındaki yükselişe rağmen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Brexit yorumları sterlini dolar karşısında düşürüyor.

ABD Başkanı Trump, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılış sürecinde beklenenden daha yumuşak bir yol izlenmesi halinde ABD ile Krallık arasında gerçekleşecek serbest ticaret anlaşmasını suya düşürebileceğini söyledi.

Theresa May ile resmi görüşmesi öncesinde The Sun gazetesine özel bir röportaj veren Trump “Theresa May Brexit konusunda tavsiyelerimi dinlemedi” dedi ve AB ile kurulacak yakın bağların ABD ile yapılacak bir serbest ticaret anlaşmasına dair ihtimali hayli azalttığını söyledi.

Trump röportajda Brexit’e ilişkin şu yorumları yaptı:

“Eğer böyle bir anlaşma yaparlarsa, Birleşik Krallık yerine Avrupa Birliği ile anlaşma yaparız, yani muhtemelen Krallık’la yapılacak anlaşma olmaz.”

STERLİN/DOLAR Trump’ın yorumlarının ardından açılışa göre yüzde 0.60 düşüşle 1.3128 düzeyine geriledi.

STERLİN/LİRA ise hafta içinde 6.59 liranın üzerine kadar çıktıktan sonra Perşembe 6.3534 liraya kadar geriledikten sonra günlük yüzde 0.56 düşüşle 6.38-6.39 lira aralığından işlem görüyor.

FTSE ise Çin-ABD ticaret savaşı endişelerinin bir nebze hafiflemesi ile yüzde 0.81 yükselişle açıldı.