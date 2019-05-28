Trump ziyareti sonrasında Asya piyasaları yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mayıs () – Asya hisse senedi piyasaları ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya ziyaretinin, ABD ve Japonya arasında "en yakın zamanda bir ticaret anlaşması imzalanmasına" ilişkin niyetlerle sonuçlanmasının etkisiyle yükseldi.

Basına yer alan haberlerde Japon firma Sharp Corp.’un ABD pazarını hedefleyen laptop ve kimi diğer ürünlerininde ABD ek gümrük vergilerinden kaçınabilmek için üretimini Çin’den taşımayı amaçladığı belirtildi.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- Nikkei yüzde 0.42,

- Kospi Composite yüzde 0.59,

- Shanghai Composite yüzde 0.68,

- Shenzen Composite yüzde 0.57 ve

- S&P yüzde 0.45 yükseldi.

Dolar, yen karşısında bir değişm göstermeyerek 109.51 düzeyinde.