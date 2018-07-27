Trump yüzde 4.1'lik ABD büyüme verisinden memnun

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Temmuz () – ABD Başkanı Donald Trump, bugün açıklanan ABD büyüme verisini “harika” diye nitelendirdi.
ABD Ekonomik Araştırmalar Bürosu’nun bugün beklentiler doğrultusunda yüzde 4.1 büyüdüğünü açıkladığı büyüme verisiyle ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, “Az önce harika büyüme rakamları açıklandı. Yakın bir zamanda basın toplantısı düzenleyeceğim!” dedi. (Fotoğraflı)
Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Temmuz () – ABD Başkanı Donald Trump, bugün açıklanan ABD büyüme verisini “harika” diye nitelendirdi.