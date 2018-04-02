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Trump vergi uygulanacak Çin ürünlerini bu hafta açıklayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Nisan () – ABD Başkanı Donald Trump, ABD şirketlerine uyguladığı teknoloji transferi koşulları nedeniyle, Çin'e yaptırım uygulamak amacıyla, gümrük vergisi uygulanacak Çin ürünlerinin listesini bu hafta açıklayacak. Ağırlıklı...

Trump vergi uygulanacak Çin ürünlerini bu hafta açıklayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Nisan () – ABD Başkanı Donald Trump, ABD şirketlerine uyguladığı teknoloji transferi koşulları nedeniyle, Çin'e yaptırım uygulamak amacıyla, gümrük vergisi uygulanacak Çin ürünlerinin listesini bu hafta açıklayacak.
Ağırlıklı olarak Çin'in teknoloji ürünlerinin yer alması beklenen listenin açıklanmasının ardından, iki dev ekonomi arasındaki ticaret savaşını daha da sertleştirmesi bekleniyor.
ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Başkan Trump’ın Çin ürünlerine uygulayacağını açıkladığı ve 50 ila 60 milyar dolar değerindeki yıllık gümrük vergisinin "ağırlıkla yüksek teknoloji" ürünlerine yöneltildiğini ve yeni vergilerin iki ay içinde uygulamaya konulmasının beklenildiğini açıkladı.
Uygulanması öngörülen vergiler, USTR'nin Amerikan fikri mülkiyet haklarının "ekonomik olmayan yöntemlerle" transfer edilmesine yol açtığını ileri sürdüğü politikasını değiştirmesi için Çin hükümetine baskı yapmayı hedefliyor.
USTR, yeni vergilerin getirilmesine temel oluşturan soruşturmada, Çin'in Amerikan fikri mülkiyetini sistematik olarak istismar ettiği ve bunu şirketleri ortak girişime zorlayarak, teknoloji alanında adil olmayan ruhsat kuralları getirerek yaptığı ve Amerikan teknoloji şirketlerine, devlet finansmanıyla satın alarak ya da "açıkça hırsızlıkla" olarak sahip olduğu sonucuna varmıştı.
Çin, politikalarının herhangi bir teknoloji transferi gerektirdiğini reddederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın alüminyum ve çelik ithalatından gümrük vergisi alma kararına karşılık olarak, bu ülkeden ithal 128 ürüne yüzde 25'e kadar ek gümrük vergisi getirdi. Yeni haftayla birlikte uygulanmaya başlanan gümrük vergisi getirilen ürünlerin listesi, 23 Mart'ta yayımlanan ve ticari büyüklüğü 3 milyar dolar olarak açıklanan ürünleri kapsıyor.

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