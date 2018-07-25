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Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir

İstanbul, 25 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifeleri, bariyer ve sübvansiyonların kalkmasının, "adil ticaret olarak" adlandırılabileceğine dikkat çekti. Trump, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bugün yapacağı...

Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir

İstanbul, 25 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifeleri, bariyer ve sübvansiyonların kalkmasının, "adil ticaret olarak" adlandırılabileceğine dikkat çekti.
Trump, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bugün yapacağı görüşme öncesinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ve ABD'nin karşılıklı olarak tüm tarife, bariyer ve sübvansiyonları kaldırmaları gerektiğini vurguladı.
Trump, twitter mesajında, "Avrupa Birliği, ticaret anlaşmasını görüşmek üzere Washington'a, geliyor. Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması serbest piyasa ve adil ticaret olarak adlandırılabilir. Umarım bunu yaparlar, biz buna hazırız; ancak, onlar hazır değil" dedi.
(Fotoğraflı)

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